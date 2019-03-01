Bahçeli'den flaş Cumhur İttifakı açıklaması: Açık açık şimdiden diyorum ki... 01.03.2019 18:28

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken açıklamalar yaptı. Bahçeli açıklamasında "Açık açık şimdiden diyorum ki, 31 Mart 2019’da sonuç ne olursa olsun harcı Yenikapı’da karılan, hedefleri 16 Nisan Halkoylamasıyla kategorik bir hal alan, milletimizin ruh kökünden doğan Cumhur İttifakı mutlaka yaşayacak, yeni hükümet sistemine sonuna kadar sahip çıkacaktır" ifadelerini kullandı.