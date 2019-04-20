Bahçeli'den Fehmi Koru'ya çok sert sözler: Bu ne şerefsizliktir? 20.04.2019 12:24

MHP Lideri Bahçeli, AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde büyükşehirleri kaybetmesinden MHP'yi sorumlu tutan Fehmi Koru'ya "Eğer yanlış değerlendirmiyorsak, AK Parti’nin bizati altını kazanlarla müttefik olmasını dilemektedir. Bu çürük yumurta ne hakla hangi yüzle yazıp çizmekte, bunları nasıl söyleyebilmektedir? Bu ne şerefsizliktir? FETÖ’nun Fehmi’si Pensilvanya’nın Koru’su alenen husumet aşılamaya çalışmaktadır. Öteden beri kronik MHP düşmanı olan bu zat anlaşılan 15 Temmuz’un rövanşını almak için kuyruğa girenler arasında çoktan yerini almıştır." diyerek sert çıktı.