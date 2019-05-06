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Bahçeli'den eski model otomobille Ankara turu! Plakasındaki detay dikkat çekti

06.05.2019 15:41

MHP lideri Bahçeli'nin direksiyonuna geçtiği, 06 BJK 001 plakalı, Ford marka, eski model otomobiliyle Ankara caddelerinde gezerken çekilen videosu, basın mensuplarıyla paylaşıldı.


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