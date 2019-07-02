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Bahçeli'den erken seçim mesajı: Seçim sayfası 2023'e kadar kapanmıştır (Video)

02.07.2019 11:34

Son dakika haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli "FETÖ'ye itiraz edemeyen, S400 konusunda Türkiye'yi savunamayan, belaya kucak açan CHP Genel Başkanı'nın referandum önerisi, tükenmişlik sendromudur." ifadelerini kullandı. "Erken seçim yok" mesajı veren Bahçeli, "Seçim sayfası 2023'e kadar kapanmıştır." dedi.


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