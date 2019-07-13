Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirenlere sert tepki: Bizatihi millete hakarettir 13.07.2019 15:10

Bilecik'in Söğüt ilçesinde vatandaşlara hitap eden MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yönelik eleştirilere "Milletin evet dediği sistemi kötü göstermek bizatihi millete hakarettir" sözleriyle tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'in Söğüt ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

CHP'NİN TAŞERON SİSTEMİ ALENİLEŞMİŞTİR

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini hedef alan eleştiriler iy niyetli değildir. CHP Genel Başkanı en iyi sistem Amerika'da var oturalım konuşalım diyor. Sistem tartışmaları bitmiştir. CHP'nin Türkiye'yi yabancı ülkelerin gözüyle değerlendirmesi yozlaşmadır. CHP'nin taşeron sistemi alenileşmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi irade ile istikrarı buluşturmuş, hukuk ile demokrasiyi kuvvetlendirmiş tarih ile coğrafyayı uyandırmıştır.

MİLLETİN EVET DEDİĞİ SİSTEMİ KÖTÜ GÖSTERMEK BİZATİHİ MİLLETE HAKARETTİR

Yeni hükümet sistemine yönelik yıpratma faaliyetleri beyhude bir çabadır. Aksayan tarafları tespit edilmişse ve düzeltilmesi gerekiyorsa gereği yapılacaktır. Samimi değerlendirmelere kayıtsız kalınmayacaktır. Türkiye 16 Nisan 2017'de büyük bir yönetim reformunu hayata geçirmiştir. Kirletme ve kötü gösterme niyeti doğru değildir. Milletin evet dediği sistemi kötü göstermek bizatihi millete hakarettir. Türkiye boğuştuğu sorunları aşacak güçtedir. Ülkemize yönelik kumpaslar 15 Temmuz'da olduğu gibi püskürtülecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kuruluş ruhuna uygundur.

TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE HİÇBİR HAİN DURAMAZ

Bir ve beraber olursak karanlık emel sahipleri muvaffak olamayacaktır. Türkiye'nin önünde hiçbir hain duramaz. Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'nin 2023 hedefine taş koyamayacaklar. Biz Türk milletiyiz, biz Türkiyeyiz."