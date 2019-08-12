Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşma için düzenlenen törene katıldı.
Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine yönelik eleştiriler için "Geriye dönüşü istemek ülkemiz için en büyük tehdittir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşma için düzenlenen törene katıldı.
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