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Bahçeli'den Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açıklaması

12.08.2019 15:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşma için düzenlenen törene katıldı.


Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine yönelik eleştiriler için "Geriye dönüşü istemek ülkemiz için en büyük tehdittir" dedi.
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