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Bahçeli'den Bay Kemal'e fotoğraflı gönderme

09.03.2019 11:00

MHP'nin sosyal medya hesabından, "Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır..." notuyla, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin dikkat çekici bir fotoğrafı paylaşıldı.


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