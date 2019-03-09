Bahçeli'den Bay Kemal'e fotoğraflı gönderme

MHP'nin sosyal medya hesabından, "Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır..." notuyla, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin dikkat çekici bir fotoğrafı paylaşıldı.
Bahçeli'den Bay Kemal'e fotoğraflı gönderme09.03.2019 11:00
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