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Bahçeli’den Abdullah Gül açıklaması

08 Ocak 2018, Pazartesi
Medyanın Ankara temsilcileriyle sohbet toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili gelen soruya "Adayım diye ortaya çıkması izah edilebilecek bir durum değildir. Sağın solun dolduruşuna gelmemesi lazım. " şeklinde cevap verdi.
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