Bahçeli'den 23 Haziran açıklaması: Cumhur İttifakı'nın istikrarlı, inançlı varlığı sürecek (Video) 21.06.2019 16:43

Son dakika haberine göre İstanbul seçimleriyle ilgili konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli "23 Haziran’da sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakı’nın istikrarlı, inançlı ve iddialı varlığı devam edecektir" dedi. Bahçeli, "Teröristbaşının mektubu HDP'nin sapmasına tepkisidir." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Haziran İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

CUMHUR İTTİFAKI'NIN İSTİKRARLI, İNANÇLI VARLIĞI SÜRECEK

23 Haziran'da sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakı'nın istikrarlı, inançlı ve iddialı varlığı devam edecektir.

HDP ve Kandil, CHP'nin yanında hizalanmıştır. Karşımızdaki tablo esef ve ibret vericidir.

HDP'NİN SAPMASINA TEPKİSİDİR

Teröristbaşının mektubu, HDP'nin vahim sapmasına, zillet ittifakına verdiği rezil desteğine itirazın, tepkinin ve bundan duyduğu rahatsızlığın eseri ve sonucudur.

İmralı'da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken teröristbaşı anlaşılan odur ki, HDP'nin istismarına müdahale etmek, hatta önüne geçmek maksadıyla tarafsızlık çağrısı yapmıştır.

AHLAKSIZ OYUNU İYİCE GÖZLER ÖNÜNE SERMİŞ OLACAK

PKK'nın siyaset acentesi HDP'nin teröristbaşının uyarısına rağmen marazi ve mahsurlu stratejisinde bir değişikliğe gitmeme iradesi ise 23 Haziran üzerinde oynanan ahlaksız oyunu iyice gözler önüne sermiş olacaktır.