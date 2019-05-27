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Bahçeli: Zulme göz açtırmayacağız

27.05.2019 16:54

Kızılcahamam'da Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milleti olarak zulme göz açtırmayacağız." dedi.


Türk milleti olarak zulme göz açtırmayacağız
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