Bahçeli: Zulme göz açtırmayacağız

Kızılcahamam'da Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milleti olarak zulme göz açtırmayacağız." dedi.
Türk milleti olarak zulme göz açtırmayacağız
Kızılcahamam'da Ülkücü Şehitleri Anma Günü'nde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milleti olarak zulme göz açtırmayacağız." dedi.
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