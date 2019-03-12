Bahçeli: Ya beka diyeceğiz ya da belaya razı olacağız 12.03.2019 16:49

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Karşımızda iki seçenek var. Ya olacağız ya hep birlikte yok olacağız. Ya beka diyeceğiz ya da belaya razı olacağız" dedi. Bahçeli, "CHP Genel Başkanı YPG'yi aklaya dursun biz teröristleri silindir gibi ezip geçmeye kararlıyız. Boncuk gibi dizilmiş Kandil'in gölgesine, Pensilvanya'nın dümen suyuna girmiştir. İki yanlıştan bir doğru çıkmaz, bunlardan bir yol olmaz." diyerek kirli ittifa sert çıktı.