Bahçeli: "Ya Afrin yıkılsın ya teröristler yakılsın!"
21 Ocak 2018, Pazar
Kızılcahamam'daki MHP kampında açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "SDG adı altında kamufle edilen PYD/YPG'nin hesabı görülmeli defteri dürülmeli şehitlerimizin aziz ruhları şad edilmelidir. Bunun başka yolu kalmamıştır. Ya Afrin yıkılsın ya teröristler yakılsın!" dedi.
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