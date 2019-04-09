Haberler Web TV Bahçeli: Vicdanları huzurlu kılacak için yeni bir seçim de düşünülebilir

Bahçeli: Vicdanları huzurlu kılacak için yeni bir seçim de düşünülebilir

09.04.2019 14:31

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim sonuçlarına itirazlarla ilgili sürecin devam ettiğini belirtti ve 'İtirazlar demokratik hak, yapılması gerekir' dedi. Bahçeli, "Vicdanları huzurlu kılacak için yeni bir seçim de düşünülebilir" ifadelerine yer verdi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları