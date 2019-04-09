MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim sonuçlarına itirazlarla ilgili sürecin devam ettiğini belirtti ve 'İtirazlar demokratik hak, yapılması gerekir' dedi. Bahçeli, "Vicdanları huzurlu kılacak için yeni bir seçim de düşünülebilir" ifadelerine yer verdi.
Bahçeli: Vicdanları huzurlu kılacak için yeni bir seçim de düşünülebilir09.04.2019 14:31
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