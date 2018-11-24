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Bahçeli resti çekti: Hiç kimse davadan daha önemli değildir

24 Kasım 2018, Cumartesi

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Hiç kimse davadan daha önemli değildir. Hiç kimse vazgeçilmez değildir" dedi.


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