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Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu

04 Aralık 2018, Salı

Partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunan MHP Lideri Bahçeli, Almanya'da PKK'lılarla kol kola giren CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na çok sert sözlerle yüklendi.


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