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Bahçeli: Fırat'ın doğusu fitnenin boynudur, bu boyun vurulmalıdır!

08 Ocak 2019, Salı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Fırat doğusuna yapılması planlanan operasyonla ilgili konuşan Bahçeli, "Duruşumuz meşrudur. Davamız var olma, milli güvenliğimizi müdafaa davasıdır. Dev doğruldu, Türk milleti bekasını müdafaa etmek için cephe açtı, tavır aldı. Fırat'ın doğusu fitnenin boynudur, bu boyun vurulmalıdır." dedi.


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