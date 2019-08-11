Bahçeli erken seçim tartışmalarına ilişkin net konuştu: Türkiye'nin ihtiyacı yok 11.08.2019 09:16

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türkiye’de erken seçime ihtiyaç yoktur. Böyle bir seçimi düşünmek; terörle mücadeleyi aksatmak demektir, güneyimizdeki terör devletinin kurulmasını teşvik etmek demektir, PKK, PYD’ye yeniden cesaret vermek demektir ve FETÖ ile olan mücadeleyi sulandırmak demektir” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında yer alan, "Ağustos'ta zaferler halkasına bir yenisini ekleyeceğiz" sözünün hatırlatılması üzerine Bahçeli, "Ağustos ayı zafer ayıdır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sürekliliğine dikkat çeken Bahçeli, erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Türkiye'de erken seçime ihtiyaç yoktur. Böyle bir seçimi düşünmek; terörle mücadeleyi aksatmak demektir, güneyimizdeki terör devletinin kurulmasını teşvik etmek demektir, PKK, PYD'ye yeniden cesaret vermek demektir ve FETÖ ile olan mücadeleyi sulandırmak demektir. Türkiye'de seçime ihtiyaç yok. Terörün kökünü kazıyacak, sosyal ve ekonomik sorunları çözebilecek güçlü bir idari yapının sürekliliğine ihtiyaç vardır" ifadelerini kullandı.

AĞUSTOS AYI ZAFER AYIDIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayınladığı bayram mesajında, "İnşallah bu Ağustos'ta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz" sözlerini değerlendiren Bahçeli, bunun tarihi bir cümle olduğunu kaydederek, "Ağustos ayı zafer ayıdır. Zafer de süreklilik kazanan, her zaman yapılması, yenilenmesi gereken değerli bir kavramdır. Bu milleti Allah zaferden mahrum bırakmasın" diye konuştu.