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Bahçeli CHP'nin kriz ve kaos siyasetine ateş püskürdü

24 Ocak 2019, Perşembe

MHP'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerindeki adaylarını tanıtan Bahçeli, kriz ve kaos siyaseti yapan CHP ve yandaşlarına ateş püskürdü. Bahçeli, "Yeni darbe senaryoları dillendirenlerin, bunun için el ovuşturanların başına dünyayı yıkacağız." derken beka mücadelesine de vurgu yaptı.


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