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Bahçeli: CHP’nin İstanbul adayının 'mazbata' diye tutturması akla ziyandır

04.04.2019 17:27

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı İstanbul seçimlerine ilişkin yaptığı son açıklamada ‘CHP’nin İstanbul adayının 'mazbata' diye tutturması akla ziyandır. Hiç kimse sokaklardan medet ummasın, kaos şakşakçılığına soyunmasın. Emel ve hedef sahiplerini uyarıyorum, bedeli çok ağır olur” ifadelerini kullandı.


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