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Bahçeli: CHP, YSK'yı tanımıyorsa seçime de katılmasın

15 Ocak 2019, Salı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grubu toplantısında konuştu. Bahçeli CHP'yi sert şekilde eleştirerek, "CHP'yi kim yönetiyor kim sokağa doğru itiyor. Önce bunu söyleyin bunu itiraf edin. CHP, YSK'yı tanımıyorsa seçime de katılmasın" dedi. Bahçeli, "İftira atanlar, sosyal medyada zehir kusanlar Palu ailesinden çıkmış gibiler" ifadesini kullandı. Bahçeli ABD Başkanı Trump'ı attığı skandal tweet üzerinden sert şekilde eleştirerek, "ABD Başkanı Twitter başında nöbete girmiş. Senin doların varsa Türk Milleti'nin imanı var, eğilmez başı bükülmez bileği var. Elinden geleni ardına koyma. Ülkeyi mahvetmek senin ne haddine." ifadesini kullandı.


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