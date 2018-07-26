Bahar'ın çığlığı bakanlığı harekete geçirdi 26 Temmuz 2018, Perşembe

Sosyal medyada yayınladığı videoyla yardım isteyen 18 yaşındaki Bahar Doğrul için Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un talimatıyla çok yönlü çalışma ve takip başlatıldı.