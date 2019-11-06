Bağdadi'nin eşi de yakalandı! Bağdadi'nin ailesine yönelik operasyonlar devam edecek mi? 06.11.2019 17:48

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da yaptığı son dakika açıklamasında "İlk defa şimdi açıklıyorum. Bağdadi'nin hanımını yakaladık" demişti. Erdoğan'ın "Bağdadi'nin hanımını yakaladık" açıklamasından sonra tüm gözler Bağdadi'nin eşinin kim olduğuna çevrildi. Peki, Bağdadi'nin ailesine yönelik operasyonlar devam edecek mi? A haber muhabiri Murat Sekban konuya ilişkin merak edilen detayları ayrıntılarıyla anlattı...