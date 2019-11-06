Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Ankara'da yaptığı son dakika açıklamasında "İlk defa şimdi açıklıyorum. Bağdadi'nin hanımını yakaladık" demişti. Erdoğan'ın "Bağdadi'nin hanımını yakaladık" açıklamasından sonra tüm gözler Bağdadi'nin eşinin kim olduğuna çevrildi. Peki, Bağdadi'nin ailesine yönelik operasyonlar devam edecek mi? A haber muhabiri Murat Sekban konuya ilişkin merak edilen detayları ayrıntılarıyla anlattı...
Bağdadi'nin eşi de yakalandı! Bağdadi'nin ailesine yönelik operasyonlar devam edecek mi?06.11.2019 17:48
- Bağdadi'nin eşi de yakalandı! Bağdadi'nin ailesine yönelik operasyonlar devam edecek mi?
- Meksika'nın en çekici kadını İstanbul'da! İşte Yanet Garcia'dan çok konuşulan pozlar!
- İzmir'de çocukların yokuştan yuvarladığı tekerlek can aldı: 1 ölü 1 yaralı
- China Railway Express, Ankara Garı'ndan törenle uğurlandı
- ATM farelerinden ‘papağan’ tuzağı! 3 şüpheli yakalandı
- Milletvekiline önce çiçek verdi, sonra göğsünden bıçakladı! İşte o anlar
- Devlet Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın yanındayız desteğimiz tamdır
- Son dakika: Bursa'da korku dolu anlar! Yolcu dolu otobüs alev alev yandı
- İstanbul'da o soygun saniye saniye kaydedildi! Yüz binlerce doları böyle gasp ettiler
- Emniyet'te terörle mücadele için yeni birim! Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEAŞ elebaşı Bağdadi'nin eşi yakalandı
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın tahliyesi memnuniyeti partiyi karıştırdı!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.