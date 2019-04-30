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Bağdadi videosunda dikkat çeken Türkiye detayı

30.04.2019 19:33

Terör örgütü DAEŞ'in medya organında örgütün lideri Ebubekir el Bağdadi 5 yılın ardından tekrar ortaya çıktı. DAEŞ yeni bir propaganda videosu daha yayınladı. Örgütün lideri Ebubekir el Bağdadi'nin videosunda elinde "Türkiye Vilayeti" yazan bir dosya olması 'mesaj mı veriliyor?' sorusunu beraberinde getirdi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'a göre DEAŞ'ı kontrol eden güçler Türkiye'ye "İstediğimizi yapmazsan yeniden terör örgütleri üzerinden seni istikrarsızlığa sürükler, huzursuzluk veren eylemlerle karşı karşıya bırakırız" mesajı veriyor.


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