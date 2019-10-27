ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ'ın kurucusu Bağdadi'ye düzenlenen operasyonda kıstırıldığı tünelde üzerindeki bomba yüklü intihar yeleğini patlatarak ve yanındaki 3 çocuğuyla birlikte yaşamına son verdiğini duyurdu. Peki şimdi ne olacak? Operasyonun şifreleri neler? SETA Washington Koordinatörü Kadir Üstün A Haber canlı yayında operasyonun şifrelerini anlattı. "Trump'ın DEAŞ'ın başına geçecek olan 2.ismin kim olduğunu ve nerede olduğunu biliyoruz" sözleri yeni operasyonun sinyali mi? Üstün, canlı yayında anlattı.
Bağdadi operasyonunun şifleri neler? Trump: DEAŞ'ın başına geçecek olan 2.ismin kim olduğunu biliyoruz27.10.2019 19:27
- Bağdadi operasyonunun şifleri neler? Trump: DEAŞ'ın başına geçecek olan 2.ismin kim olduğunu biliyoruz
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