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Bağdadi operasyonunun şifleri neler? Trump: DEAŞ'ın başına geçecek olan 2.ismin kim olduğunu biliyoruz

27.10.2019 19:27

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ'ın kurucusu Bağdadi'ye düzenlenen operasyonda kıstırıldığı tünelde üzerindeki bomba yüklü intihar yeleğini patlatarak ve yanındaki 3 çocuğuyla birlikte yaşamına son verdiğini duyurdu. Peki şimdi ne olacak? Operasyonun şifreleri neler? SETA Washington Koordinatörü Kadir Üstün A Haber canlı yayında operasyonun şifrelerini anlattı. "Trump'ın DEAŞ'ın başına geçecek olan 2.ismin kim olduğunu ve nerede olduğunu biliyoruz" sözleri yeni operasyonun sinyali mi? Üstün, canlı yayında anlattı.


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