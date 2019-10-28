Bağdadi operasyonunda kullanıldı! Askeri operasyonlar bu şekilde izleniyor

ABD Başkanı Donald Trump, dün DEAŞ lideri ve kurucusu Ebubekir el-Bağdadi’nin, ABD ordusu tarafından yapılan operasyonda öldürüldüğünü duyurdu. Öte yandan Trump, bu operasyonu canlı olarak izlediğini de aktardı. Başkan Trump'ın, bu operasyonu yüksek teknoloji ürünü kameralar ve aktarım sistemi ile kurmayları ile birlikte canlı olarak izlerken fotoğrafı da yayınlandı.
Bağdadi operasyonunda kullanıldı! Askeri operasyonlar bu şekilde izleniyor28.10.2019 19:47
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