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Bağcılar'da tekstil fabrikasında patlama

27 Aralık 2017, Çarşamba
Bağcılar'da Bağlar Mahallesi'nde bir tekstil fabrikasında patlama sonrası yangın meydana geldi. Fabrika binasını alevler sardı.
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