İstanbul Bağcılar’da iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmanın olduğu sokaktaki evin odasında iki çocuk televizyonda savaş oyunu oynarken mermilerden ikisi televizyona isabet etti.
Bağcılar’da akılalmaz olay! Savaş oyunu oynarken, ekranlarına mermi isabet etti03.05.2019 02:25
- Bağcılar’da akılalmaz olay! Savaş oyunu oynarken, ekranlarına mermi isabet etti
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