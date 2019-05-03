Bağcılar’da akılalmaz olay! Savaş oyunu oynarken, ekranlarına mermi isabet etti 03.05.2019 02:25

İstanbul Bağcılar’da iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmanın olduğu sokaktaki evin odasında iki çocuk televizyonda savaş oyunu oynarken mermilerden ikisi televizyona isabet etti.