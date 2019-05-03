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Bağcılar’da akılalmaz olay! Savaş oyunu oynarken, ekranlarına mermi isabet etti

03.05.2019 02:25

İstanbul Bağcılar’da iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmanın olduğu sokaktaki evin odasında iki çocuk televizyonda savaş oyunu oynarken mermilerden ikisi televizyona isabet etti.


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