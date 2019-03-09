Bağcılar'da 16 katlı otelde yangın paniği! Turistler kendilerini dışarı attı 09.03.2019 06:48

İstanbul Bağcılar’da bulunan bir otelin odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otelde bulunan yerli ve yabancı 80 turist panikle kendilerini dışarı attı.