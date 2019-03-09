İstanbul Bağcılar’da bulunan bir otelin odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otelde bulunan yerli ve yabancı 80 turist panikle kendilerini dışarı attı.
Bağcılar'da 16 katlı otelde yangın paniği! Turistler kendilerini dışarı attı09.03.2019 06:48
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- Bağcılar'da 16 katlı otelde yangın paniği! Turistler kendilerini dışarı attı
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