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Bağcılar'da 16 katlı otelde yangın paniği! Turistler kendilerini dışarı attı

09.03.2019 06:48

İstanbul Bağcılar’da bulunan bir otelin odasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otelde bulunan yerli ve yabancı 80 turist panikle kendilerini dışarı attı.


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