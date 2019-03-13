Bafetimbi Gomis gollerine devam ediyor! Attığı gol ayakta alkışlandı

Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında forma giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis takımının Asya Şampiyonlar Ligi'nde Al Duhail ile karşı karşıya geldiği maça damga vurdu. Gomis maç boyu performansı ve attığı golle otoriteler tarafından tam not aldı.
Bafetimbi Gomis gollerine devam ediyor! Attığı gol ayakta alkışlandı13.03.2019 12:38
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