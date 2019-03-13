Bafetimbi Gomis gollerine devam ediyor! Attığı gol ayakta alkışlandı 13.03.2019 12:38

Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımında forma giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis takımının Asya Şampiyonlar Ligi'nde Al Duhail ile karşı karşıya geldiği maça damga vurdu. Gomis maç boyu performansı ve attığı golle otoriteler tarafından tam not aldı.