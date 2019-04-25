Bafetimbi Gomis Beşiktaş'ta! Instagram'dan duyurdu 25.04.2019 15:20

Galatasaray'da gol kralı olduktan sonra Bafetimbi Gomis'in bir sonraki durağı Suudi Arabistan takımlarından Al-Hilal Riyad olmuştu. Uzun süredir Beşiktaş ile flört halinde olduğu iddia edilen Bafetimbi Gomis'in bu paylaşımı çok konuşuldu.