BAE ajanı nasıl intihar etti? İşte olayın perde arkası ve intihar şekli... 30.04.2019 09:46

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, BAE için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla yakalanan ve 19 Nisan'da tutuklanan iki şüpheliden biri, cezaevinde kendini astı. Silivri Cezaevi'nde intihar eden tutuklu, "siyasi ve askeri casusluk" ile "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmıştı. Peki, BAE ajanı nasıl intihar etti? Sabah gazetesi Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman olayın perde arkasını ve intihar şeklini A Haber canlı yanında açıkladı.