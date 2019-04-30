Haberler Web TV BAE ajanı nasıl intihar etti? İşte olayın perde arkası ve intihar şekli...

BAE ajanı nasıl intihar etti? İşte olayın perde arkası ve intihar şekli...

30.04.2019 09:46

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, BAE için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla yakalanan ve 19 Nisan'da tutuklanan iki şüpheliden biri, cezaevinde kendini astı. Silivri Cezaevi'nde intihar eden tutuklu, "siyasi ve askeri casusluk" ile "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmıştı. Peki, BAE ajanı nasıl intihar etti? Sabah gazetesi Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman olayın perde arkasını ve intihar şeklini A Haber canlı yanında açıkladı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları