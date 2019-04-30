İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, BAE için casusluk faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla yakalanan ve 19 Nisan'da tutuklanan iki şüpheliden biri, cezaevinde kendini astı. Silivri Cezaevi'nde intihar eden tutuklu, "siyasi ve askeri casusluk" ile "uluslararası casusluk" suçlarından tutuklanmıştı. Peki, BAE ajanı nasıl intihar etti? Sabah gazetesi Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman olayın perde arkasını ve intihar şeklini A Haber canlı yanında açıkladı.
BAE ajanı nasıl intihar etti? İşte olayın perde arkası ve intihar şekli...30.04.2019 09:46
- Adana'da terör operasyonu: 24 gözaltı
- Altın fiyatları son dakika! 30 Nisan 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? Anlık altın fiyatı
- BAE ajanı nasıl intihar etti? İşte olayın perde arkası ve intihar şekli...
- Dolar kuru son dakika! 30 Nisan euro ve dolar kuru ne kadar oldu? Döviz kurlarında son durum
- Meteoroloji'den vatandaşlara son dakika uyarısı | 30 Nisan hava durumu
- Emekliye 3 kazanç! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 323 liraya varan artış olacak
- Son dakika... Ankara'da kaçakçılık operasyonu
- Son dakika... Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde korkunç kaza! O anlar saniye saniye görüntülendi
- Della Miles, Başkan Erdoğan ile buluştu
- 63 yaşındaki ünlü sanatçı Dilber Ay, kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
- Son dakika... ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey yarın Ankara'yı ziyaret edecek
- Son dakika... İstanbul Avcılar'da çökme riski bulunan bina boşaltıldı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.