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Badou Ndiaye'nin menajeri açıkladı: Fenerbahçe'ye yakın

09.07.2019 00:25

Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'ye kiralık transferinde aracılık eden menajer William D'Avila, yaptığı açıklamada geçen sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Badou Ndiaye'nin Fenerbahçe'ye yakın olduğunu söyledi. 28 yaşındaki futbolcu için son kararı Ersun Yanal verecek.


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