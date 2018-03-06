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Babasının düştüğü yeri görmeye gitti, aynı kaleden düştü

06 Mart 2018, Salı

Şanlıurfa’da doğum gününde arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tarihi kalede fotoğraf çektirmek isterken düşerek hayatını kaybeden Halil Dağ’ın 16 yaşındaki kızı S.D.'de babasının düştüğü yeri görmek için çıktığı kaleden düştü. Ağır yaralanan kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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