Babasını uyandırmaya gitti, hayatının şokunu yaşadı

Fatih'te bir kişi, yaşadığı evde oğlu tarafından ölü bulundu. Uyandırmak için babasının yanına giden oğlu, babasını hareketsiz görünce komşularından aldıkları telefon ile durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay, Fatih’in Derviş Ali Mahallesi Hoca Çakır Çıkmazında bulunan 2 katlı evin ilk katında meydana geldi. 14 yaşındaki Efe Ege Gültekin, babası Taner Gültekin'i (38) uyandırmak istedi. Babasının hareketsiz yattığını görünce, durumu hemen babaannesi Filiz Gültekin'e haber verdi. Babaanne komşularının telefonundan sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Gültekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. ‘ Sahte içki içiyordu’ Babasına uyandırmak için çabaladığını fakat uyanmadığını söyleyen Efe Ege Gülketin, “4 buçuk 5 gibi seslendim seslendim uyanmadı. Aradan baya zaman geçti tekrar uyandırmaya gittim kalkmadı. Nefes alış verişini kontrol ettim, kalbine baktım atmıyor. Normalde kolay uyanan bir insandı. İki hafta sürekli yemek yemeden sahte içki içiyordu. Komşudan telefonun aldık sonra ambulansı çağırdık” dedi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptıkları çalışması sonrası Taner Gültekin’in cenazesi cenaze aracına konularak Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Gültekin'in kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği bildirildi.
Babasını uyandırmaya gitti, hayatının şokunu yaşadı30 Kasım 2018, Cuma
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