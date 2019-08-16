Babasına bıçak dayayıp 300 lirasını gasp etti (Video) 16.08.2019 13:17

Samsun'da bir kişi iş yerine gittiği babasına bıçak dayayarak 300 lira parasını gasp ettiği iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı. Babasını gasbeden şahıs, olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi.