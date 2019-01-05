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Babası tarafından dövülerek komalık olan Mertcan hayata tutunamadı

05 Ocak 2019, Cumartesi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, dersini yapamadığı için öz babası tarafından dövülerek komalık olan 6 yaşındaki Mertcan Y. 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.


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