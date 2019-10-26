Azez'e, bomba yüklü motosiklet götüren anne ve 12 yaşındaki oğlu tutuklandı

Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Münbiç'ten bomba yüklü motosiklet getiren anne ile 12 yaşındaki oğlu polis tarafından yakalandı. Teröristlerin kocası ölen kadına, motosikleti götürmesi karşılığında 600 dolar vermeyi vaadettikleri öğrenildi.
Azez'e, bomba yüklü motosiklet götüren anne ve 12 yaşındaki oğlu tutuklandı26.10.2019 18:36
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