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Azez'e, bomba yüklü motosiklet götüren anne ve 12 yaşındaki oğlu tutuklandı

26.10.2019 18:36

Kilis'in karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesine, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Münbiç'ten bomba yüklü motosiklet getiren anne ile 12 yaşındaki oğlu polis tarafından yakalandı. Teröristlerin kocası ölen kadına, motosikleti götürmesi karşılığında 600 dolar vermeyi vaadettikleri öğrenildi.


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