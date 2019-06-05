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Azez'deki TSK unsurlarına saldırı: 2 asker yaralandı

05.06.2019 23:07

Suriye’nin Halep'e bağlı Azez ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının bulunduğu üs bölgesine PKK/PYD’li teröristlerce düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı.


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