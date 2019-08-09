Azez'de müthiş operasyon! Suçüstü yakalandılar

Azez Bölgesi Koordinatör Emniyet Müdürlüğünde Görevli Türk Danışman Polislerinin katkı sağladığı operasyonda PKK/YPG’ye bomba ve düzeneklerini taşıyan 2 kadın suçüstü yakalandı. Kadınların ifadeleri doğrultusunda PKK/YPG'nin şehir bağlantılarından 3 kişi daha yakalandı.
Azez'de müthiş operasyon! Suçüstü yakalandılar09.08.2019 20:06
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