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Azez'de müthiş operasyon! Suçüstü yakalandılar

09.08.2019 20:06

Azez Bölgesi Koordinatör Emniyet Müdürlüğünde Görevli Türk Danışman Polislerinin katkı sağladığı operasyonda PKK/YPG’ye bomba ve düzeneklerini taşıyan 2 kadın suçüstü yakalandı. Kadınların ifadeleri doğrultusunda PKK/YPG'nin şehir bağlantılarından 3 kişi daha yakalandı.


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