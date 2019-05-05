Azez şehidi Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in (35) cenazesi, Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.
Azez şehidi Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir Özdemir son yolculuğuna uğurlandı05.05.2019 14:48
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