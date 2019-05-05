Haberler Web TV Azez şehidi Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

Azez şehidi Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir Özdemir son yolculuğuna uğurlandı

05.05.2019 14:48

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Deniz Yüzbaşı Celaleddin Özdemir'in (35) cenazesi, Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları