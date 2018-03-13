Azeri vekilden polis okulunda dostluk mesajı

Erzurum’da Polis Meslek Yüksek Okulunu ziyaret eden Azerbaycan Milli Meclisi Milletvekili Ganire Paşayeva ve AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir, çektikleri videoyla Afrin’deki Mehmetçiğe selam gönderdi.
Azeri vekilden polis okulunda dostluk mesajı12 Mart 2018, Pazartesi
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