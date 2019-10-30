Azeri asıllı Rus askeri Mehmetçiğe böyle seslendi! "Gel gardaşım gel..." 30.10.2019 12:22

Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı sonrası Rusya ile yapılan anlaşma kapsamında ortak devriyeler başladı. Suriye'nin kuzeyinde devriye için bulunan Rus askeri polisi, Mardin'in Şenyurt Sınır Kapısı'nda nöbette olan Türk askerine, “Gardaş gel gel. Her şey yahşidir, gel” diye seslendi.

Türkiye'nin güney sınırındaki terör tehdidine karşı Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrasında Rusya'nın başkenti Soçi'de yapılan görüşmelerde varılan mutabakat sonrası Rus askerleri bölgede devriye gezmeye başlamıştı.

Şenyurt Sınır Kapısı'nın yakınına kadar gelen Azerbaycan asılı bir Rus askeri polisi, Türk askerine 'Gardaş gel gel. Her şey yahşidir, gel' diye seslendi.

Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin çekilmesiyle birlikte Türk ve Rus askerlerinin ortak devriye yapmaları için hazırlıkları devam ediyor.