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Azerbaycan’da alışveriş merkezinde yangın

26.03.2019 13:21

Azerbaycan'ın başkenti Bakü’de bir alışveriş merkezinde çıkan yangında çok sayıda mağaza küle döndü.


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