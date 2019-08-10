AZ Alkmaar'ın stadının çatısı çöktü

Hollanda Eredivisie ekiplerinden AZ Alkmaar'ın maçlarına ev sahipliği yapan AFAS Stadyumu'nun çatısının bir kısmı hortum sebebiyle çöktü. Hortumun verdiği zarar, sosyal medyada paylaşılan videolarda görüldü.
AZ Alkmaar'ın stadının çatısı çöktü10.08.2019 23:17
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