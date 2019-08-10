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AZ Alkmaar'ın stadının çatısı çöktü

10.08.2019 23:17

Hollanda Eredivisie ekiplerinden AZ Alkmaar'ın maçlarına ev sahipliği yapan AFAS Stadyumu'nun çatısının bir kısmı hortum sebebiyle çöktü. Hortumun verdiği zarar, sosyal medyada paylaşılan videolarda görüldü.


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