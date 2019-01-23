Ayşen Gruda'nın doktorundan açıklama

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı... Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden Türk tiyatro ve sinema oyuncusu 74 yaşındaki Ayşen Gruda hayatını kaybetti. Gruda, Yeşilçam'ın birçok filminde Şener Şen, Kemal Sunal ve İlyas Salman gibi önemli isimler ile rol almıştı. Ünlü sanatçının ölüm haberinin ardından sanatçı dostları Ayşen Gruda hakkında duygularını anlattılar...
Ayşen Gruda'nın doktorundan açıklama23 Ocak 2019, Çarşamba
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