Ayşen Gruda'nın doktorlarından açıklama 18 Aralık 2018, Salı

Şiddetli mide ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan Ayşen Gruda’nın tedavisine Kağıthane Derindere Hastanesi’nde devam ediliyor. 74 yaşındaki usta oyuncunun son durumunu doktorları açıkladı. Uzman Dr. Ergün Kasapoğlu, ünlü oyuncu Ayşen Gruda'nın durumunun daha iyi olduğunu ve yoğun bakımdan çıkartılarak normal serviste tedavisine devam edileceğini açıkladı. Kasapoğlu, Gruda'nın bilincinin açık olduğunu, konuşabildiğini ve gazetesini okuyabildiğini söyledi.