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Aynı anda hem hakemi hem de rakibini devirdi

26 Kasım 2018, Pazartesi

Tayland'da düzenlenen Max Muay Thai Turnuvası'nda Çinli dövüşçü Gou Dakui aynı anda hem maçın hakemini hem de rakibini yere serdi.


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