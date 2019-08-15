‘Aylan Bebek’ filminin fragmanı yayınlandı! 15.08.2019 23:26

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, cansız bedeni kıyıya vuran Aylan bebeğin yaşam hikayesinin anlatıldığı ‘Aylan Bebek’ filminin, fragmanı yayımlandı. Aylan Bebek filminin ilgi çeken karelerinden birisi de, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Başsavcı rolündeki Talat Atilla ile mülteci sorununa çare aradıkları sahne oldu.