Aykut Kocaman isyan etti! Hakemler... 01 Mart 2018, Perşembe

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda Vodafone Park'ta 2-2 beraberlikle sona eren Beşiktaş Fenerbahçe maçı sonrasında sert açıklamalar yaptı. İşte Kocaman'ın sözleri: Ne diyelim yani söylenecek bir şey yok. Oyunun etrafında kalmak mümkün değil. Burada maç kazanmak çok zor gerçekten çok zor. Kelimeleri seçerek kullanmakta fayda var ama öbür taraftan da nasıl anlatacağını bilmek zor. Hakemleri de büküyorlar her şey bükülüyor burada. İlk maçı 4 gün evvel aynı şekilde hakemin büyük yanlışlarıyla kaybetti. Hakemleri de anlıyorum. Burası başka bir yere dönmüş. Bu oyunla iyi bir skor fena bir skor değil ama kazanma şansımız pek yok gibiydi. Haftalardır söylüyorum kimse görmüyor mu bunu anlamıyorum. Tekmeler tokatlar her şey dokunmadan fauller falan lk maçta öyle sonra da eze eze yendik diyorlar. Eze eze mi ezdirile ezdirile mi anlayamıyorum bunu. Neredeyiz nerelerde dolaşıyoruz anlaşılır gibi değil. Bu bir oyun değil bu şekilde. Maçın başından itibaren başlayan büyük sertlilkler. Son 2 maçı yöneten hakem Türkiye'nin en tecrübeli iki hakemi ama bir baksınlar, huzur duyuyorlar mı? Oyunun içinde hep başka bir şey oluyor, oyunun içine giremiyoruz. Oyunun içine bir şey giremiyoruz. Oyununu dışında başka oyunlar oluyor. Yüzde yüz haklı hakem yüzde yüz haksız oyuncularımız çok net. Onun dışında en az 2 tane 3 tane oyuncu beşiktaş takımından atılması gerekiyordu. Ben kendi tarafımdan söylüyorum yüzde yüz haklı hakem yüzde yüz haksız oyuncularım onların cezasını ben keseceğim. ama orada da sen işini yap.