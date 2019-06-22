Tunceli'nin Ovacık ilçesindeki Mercan Vadisi'ne tırmanan dağcı grubuna ayı saldırdı. Saldırıda yaralanan dağcı Serhan Poçan, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.Olay sırasında Poçan'ın yanında olduğunu belirten Ömür Birler, "Dört arkadaş inişteyken ayı birden kovuktan çıkarak önümüzdeki arkadaşa saldırdı. Onu aşağı doğru itti." dedi.
Ayının saldırısına uğrayan dağcı, helikopterle hastaneye ulaştırıldı22.06.2019 04:16
- Ayının saldırısına uğrayan dağcı, helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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